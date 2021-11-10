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Diyarbakır anneleri 800 gündür evlatları için nöbette - Son Dakika

Diyarbakır anneleri 800 gündür evlatları için nöbette

10.11.2021 14:23
Diyarbakır anneleri 800 gündür evlatları için nöbette

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 800'üncü güne ulaştı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 800'üncü güne ulaştı.

Anne Hacire Akar'ın oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı önünde 22 Ağustos 2019'da başlattığı oturma eylemi sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşması üzerine, bu mücadeleyi örnek alan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetine katılım günden güne arttı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram demeden kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi 800'üncü güne ulaşırken, 33 aile güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuştu.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdürüyor.

"Kararlıyız, evlatlarımız gelene kadar vazgeçmeyeceğiz"

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'yi kendilerine destek vermeye davet etti.

Evlat nöbetinin 800'üncü günü dolayısıyla yarın HDP il binası önünde "Teröre Geçit Yok" yürüyüşü yapacaklarını ifade eden Üçdağ, "Anne ve babalar olarak hepimiz kararlıyız, evlatlarımız gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarım gelin, teslim olun. HDP ve PKK'dan size hayır yok. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun." dedi.

Üçdağ, oğluna seslenerek, "Burada seni bekliyorum. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Sen benim oğlumsun, gel teslim ol." ifadelerini kullandı.

"Oğlum seni çok özledim"

Oğlu Aziz için evlat nöbeti tuttuğunu belirten Güzide Demir, 800 gündür yılmadan eylemlerine devam ettiklerini aktardı.

Demir, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini anlatarak, "HDP çocuğumu götürüp PKK'ya teslim etti. Oğlum seni çok özledim, yüzüne hasret kaldım. Ciğerim yanıyor oğlum, 6 yıldır senin peşindeyim. Orası senin yerin değil. 33 çocuğumuz geldi, sen de gel, hepiniz kaçın, güvenlik güçlerine teslim olun." diye konuştu.

"Gelin devlete teslim olun"

Oğlu Bayram için eylem yapan baba Şadin Elhaman, tek amacının çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi.

"800 gündüz HDP'nin kapısında nöbet tutuyoruz. 1800 gün de geçse çocuğumu almadan bu çadırı terk etmiyorum." diyen Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eyleme katılan baba Necmettin Biçer de herkesi kendilerine destek vermeye çağırdı.

Dağda tek çocuk kalmayana kadar eylemi sürdüreceğini vurgulayan Biçer, "HDP ve PKK tarafından dağa kaçırılan tüm çocuklara sesleniyorum, yol yakınken gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Güvenlik güçlerine teslim olduğunuzda emin ellerdesiniz. 33 çocuğumuz geldi, siz de gelin teslim olun." şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bayram, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri 800 gündür evlatları için nöbette - Son Dakika


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