Üye Girişi
Diyarbakır anneleri 900 gündür evlatları için nöbette - Son Dakika

Diyarbakır anneleri 900 gündür evlatları için nöbette

18.02.2022 11:06
Diyarbakır anneleri 900 gündür evlatları için nöbette

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 900'üncü gününde.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 900'üncü gününde.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne artarak 263'e ulaştı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 34 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Çocuklarına kavuşanların mutluluğuyla umutları her geçen gün daha da artan aileler son evlat dağdan kurtarılıncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı.

"İnşallah çocuklarımızı alacağız"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Sabire Aydın, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Zafer için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Yıllardır oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu dile getiren Aydın, evladına kavuşmadan oturma eylemine son vermeyeceğini belirtti.

Dağdaki tüm çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunan Aydın, "Tüm annelerin içi yanıyor. Sorumlularından hesap sormak için buraya geldik. İnşallah çocuklarımızı alacağız, çocuklarımız gelene kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

"Çocuklarımızı HDP kaçırdı. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Oğlum Zafer, ben buradayım yavrum mücadelemize devam edeceğiz. Ne olursunuz sesimizi duyun. Anne kucağına gelin." diyen Aydın, özlemle evlatlarını beklediklerini aktardı.

"Ekmek almaya gönderdim, 8 yıldır haber alamadım"

Kocaeli'den 8 yıl önce kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da bugüne kadar oğlundan haber alamadığını belirtti.

Tüm dünyaya bu mücadelelerine destek olmaları çağrısında bulunan Aksu, "Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Çocuğumu onlar götürdü. Onu ekmek almaya gönderdim, 8 yıldır haber alamadım. Oğlum kalp hastasıydı. Tedavisi yarım kaldı. İlaçlarını halen saklıyorum. Merhamet yok bunlarda." diye konuştu.

Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için seslenerek, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini dile getirdi.

"Yaz, kış, hastalık demeden hep burada oldum. İnşallah çocuklarımızdan hayırlı haberler alırız. 34 aile evladına kavuştu. İnşallah tüm anne babalar kavuşur." ifadelerini kullanan Aksu, o mutlu anı yaşamak istediklerini aktardı.

"Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim kızım"

Kızı Gülcan için bekleyişini sürdüren baba Necmettin Biçer de dağa kaçırılan tüm çocuklar için mücadele ettiklerini söyledi.

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını anlatan Biçer, haklı mücadelelerinde herkesten destek beklediklerini belirtti.

Biçer, "6 yıldır neler çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Yılmadık, buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Gülcan eğer sesimi duyuyorsan veya beni görüyorsan gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim kızım." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri 900 gündür evlatları için nöbette - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:13 İşverenlere kötü haber: Yargıtay'a göre GPRS kayıtları fazla mesai ispat etmek için delil sayılabilir
11:10 Öğle uykusuna yatan 4 yaşındaki çocuk, bir daha uyanamadı! Anaokulu sahibi ve öğretmen serbest bırakıldı
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkilileri: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:50 Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
09:43 O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak
10:06 Minibüs şoförünü önce uyardı sonra yumruk yumruğa kavga etti!
10:04 Erken doğumda annesini kaybetti! Şimdi biberonla besliyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:21:23. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır anneleri 900 gündür evlatları için nöbette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement