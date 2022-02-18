Diyarbakır anneleri 900 gündür evlatları için nöbette - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 900'üncü gününde.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne artarak 263'e ulaştı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 34 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Çocuklarına kavuşanların mutluluğuyla umutları her geçen gün daha da artan aileler son evlat dağdan kurtarılıncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı.

"İnşallah çocuklarımızı alacağız"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Sabire Aydın, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Zafer için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Yıllardır oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu dile getiren Aydın, evladına kavuşmadan oturma eylemine son vermeyeceğini belirtti.

Dağdaki tüm çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunan Aydın, "Tüm annelerin içi yanıyor. Sorumlularından hesap sormak için buraya geldik. İnşallah çocuklarımızı alacağız, çocuklarımız gelene kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

"Çocuklarımızı HDP kaçırdı. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Oğlum Zafer, ben buradayım yavrum mücadelemize devam edeceğiz. Ne olursunuz sesimizi duyun. Anne kucağına gelin." diyen Aydın, özlemle evlatlarını beklediklerini aktardı.

"Ekmek almaya gönderdim, 8 yıldır haber alamadım"

Kocaeli'den 8 yıl önce kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da bugüne kadar oğlundan haber alamadığını belirtti.

Tüm dünyaya bu mücadelelerine destek olmaları çağrısında bulunan Aksu, "Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Çocuğumu onlar götürdü. Onu ekmek almaya gönderdim, 8 yıldır haber alamadım. Oğlum kalp hastasıydı. Tedavisi yarım kaldı. İlaçlarını halen saklıyorum. Merhamet yok bunlarda." diye konuştu.

Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için seslenerek, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini dile getirdi.

"Yaz, kış, hastalık demeden hep burada oldum. İnşallah çocuklarımızdan hayırlı haberler alırız. 34 aile evladına kavuştu. İnşallah tüm anne babalar kavuşur." ifadelerini kullanan Aksu, o mutlu anı yaşamak istediklerini aktardı.

"Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim kızım"

Kızı Gülcan için bekleyişini sürdüren baba Necmettin Biçer de dağa kaçırılan tüm çocuklar için mücadele ettiklerini söyledi.

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını anlatan Biçer, haklı mücadelelerinde herkesten destek beklediklerini belirtti.

Biçer, "6 yıldır neler çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Yılmadık, buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Gülcan eğer sesimi duyuyorsan veya beni görüyorsan gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim kızım." diye konuştu.