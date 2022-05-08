Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde en güzel hediye olan evlatlarını istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 979'uncu gününde sürüyor.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 35 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

"İnşallah bu, çocuklarımızdan ayrı son 'Anneler Günü'müz olur"

Evlatlarının özlemiyle umut dolu bekleyişini Anneler Günü'nde de sürdüren annelerden Hatice Levent, 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek oturma eylemi yaptığını söyledi.

Anneler Günü'nde de evladı için mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Levent, "Bugün Anneler Günü, bize ne Anneler Günü var ne bir bayram. Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin. Yavrularımızı istiyoruz. İnşallah bu, çocuklarımızdan ayrı son 'Anneler Günü'müz olur." dedi.

Yıllardır kızından ayrı kaldığı için çok acılar çektiğini anlatan Levent, çok özlediği evladının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini belirtti.

"Burada yavrumu bekliyorum"

Van'dan gelerek eylem yapan anne Pınar Biçer ise 7 yıl önce 18 yaşında Adana'dan kandırılarak dağa götürülen kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdürdüğünü aktardı.

Kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Biçer, "Burada yavrumu bekliyorum. Bugün Anneler Günü, üzgünüz. Çocuğum burada olmuş olsaydı 'Anneler Günü'mü kutlayacaktı, mutlu olacaktım." diye konuştu.

Biçer, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.