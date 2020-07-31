Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat özlemiyle karşıladıkları Kurban Bayramı'na hüzünlü girdi.

Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor, System.String[]

AZİZ ASLAN - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat özlemiyle karşıladıkları Kurban Bayramı'na hüzünlü girdi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde 332 gün geride kaldı.

Terör örgütünün kendilerinden kopardığı, büyük emeklerle büyüttükleri evlatlarına kavuşmak için oturma eylemini kararlılıkla sürdüren aileler, Kurban Bayramı'nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemini dönüşümlü sürdüren aileler, çadırda ve evlerinde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

"Oğlum gelse çifte bayram yaşarız"

Oğlu Ramazan için eylem yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, AA muhabirine, HDP il binası önünde evlatları için haklı bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Bayramda oğlunun yolunu gözleyen Üçdağ, evladından ayrı geçen bayramların hiçbir tadının olmadığını belirtti.

Üçdağ, "(HDP) oğlumu kaçırdı, götürdü. 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Hiç izine rastlamadım. 13 bayramdır onun telefonunu bekliyorum ama bir türlü o telefon gelmiyor." dedi.

Oğluyla beraber geçirdikleri bayramları anlatan Üçdağ, "Her bayram öncesi çocuğumu alışverişe götürürdüm. Ona giysi alırdım. Bayram sabahı elimizi öperdi. Onlar (HDP ve PKK) zalimdir. Bayramı bana yaşatmıyorlar. Lanet olsun PKK'ya, bu sevinci bize yaşatmadı." diye konuştu.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak şöyle seslendi:

"Oğlum, devletimiz güçlü. Güvenlik güçlerini nerede görürsen gel, onlara teslim ol. 15 genç geldi, şu anda aileleriyle mutlular. Sen gelirsen ancak evimiz mutlu olur. Evimiz huzursuz. Hiç mutlu değiliz. Oğlum gelse çok mutlu oluruz, çifte bayram yaşarız."

"13 bayramdır gözüm hep yolda"

Fatma Akkuş, kızı Songül'ün 6 yıl önce 15 yaşında dağa götürüldüğünü belirterek, evladını çok özlediğini, en büyük dileğinin bayramda kızına kavuşmak olduğunu söyledi.

"13 bayramdır gözüm hep yolda. Kızımı çok özledim. Bu bayramı onsuz geçirmek istemiyorum. İnşallah bu bayramda çifte sevinç yaşarız. Rabb'im inşallah onu bize kavuşturur." diyen Akkuş, her bayram öncesi kızına bayramlık aldığını anlattı.

Kızının kendisine aldığı küpenin hala kulağında olduğunu söyleyen Akkuş, "İnşallah gelir, birlikte tekrar elbise alırız. Çifte mutluluk yaşarız. Hep bu merakla yaşıyoruz. Kızım bayramda gelirse dünya benim olur. Her şeyi unuturum. Ne acı ne de başka bir dert kalır." ifadelerini kullandı.

Akkuş, kızına teslim olması çağrısında bulundu.

"Her bayramda acımız daha da katlanıyor"

Çadırda oturma eylemini sürdüren Songül Altıntaş da 6 yıl önce kaçırılan oğluyla bu bayramı da ayrı geçirdiklerini dile getirdi.

Altıntaş, "Her bayramda oğlumun doğum gününde acımız daha da katlanıyor. Bayram sabahları oğlum gelir, elimizi öperdi. Ona bayramlık alırdım. Babasıyla gider kurban alırdı. Oğlum gelsin yeter, 100 kurban oğluma feda olsun. Oğlum olmadan bayram geçirmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

"Oğlum dön, gel, bayram geldi"

Hakkari'den gelerek eylemi sürdüren anne Necibe Çiftçi de 5 yıl önce oğlu Roşat'ın HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldığını, 3 yıl önce de bir oğlunun katledildiğini anlattı.

"Torunlarım, 'Amcamı al gel. Bayram geldi, babamın mezarına gidelim.' diyor." ifadesini kullanan Çitfçi, şunları kaydetti:

"Köyde yaşadığım için oğlumla Şemdinli ilçesine alışverişe giderdik. Oğlum kıyafet ve ayakkabı alırdı. Yemekler hazırlardık. Bir oğlumu şehit ettiler, diğerini dağa kaçırdılar. Allah bu zulmü kabul etmez. Oğlum dön, gel, bayram geldi. 10 bayram oldu."

"Çocuğum ne zaman gelirse o zaman bayramımız olur"

Baba Abdullah Demir de 10 bayramdır oğlunun yanında olmadığını, bayramı hüzünlü geçirdiklerini söyledi.

"HDP olmasa bu çocuklar dağa gitmezdi. Çocuklar üzerinden siyaset yapılmazdı." diyen Demir, şunları belirtti:

"Çocuğum ne zaman gelirse o zaman bayramımız olur. Bayramda çocuğum benim ve annesinin elini öperdi. Allah hakkımızı bırakmasın. Oğlum çık, gel, adalete teslim ol. 15 arkadaşın geldi. Devletimiz büyük bir devlet. Oğlum sen de gel, adalete teslim ol."

"Oğlum bayram geldi, kaç, teslim ol"

Şevket Bingöl de 12 bayramdır çocuğuyla görüşmediğini kaydetti.

12 bayramdır bayram yapamadığını dile getiren Bingöl, HDP'nin 14 yaşındaki çocuğunu 6 yıl önce dağa kaçırarak hayatlarını söndürdüğünü belirtti.

Bingöl, "Çocuğumun orada ölmesini istemiyorum. Benim çocuğum gelsin, kendi vatanında ölsün. Askerde şehit düşsün. 'Vatan sağ olsun.' derim." ifadelerini kullandı.

Geçmişte çocuğuyla bir arada geçirdikleri bayramları anımsayan Bingöl, şöyle konuştu:

"Çocuğumla bayramda akrabaları gezerdik. Evde oyun oynardık. 6 yıldır 12 bayram oldu, çocuğumla bunları yaşayamıyorum. Evimde bayram yok. Çocuğum bu bayramda gelmiş olsaydı çok sevinirdim. Kardeşleri, eş dost ve akrabalarımızın hepsi sevinirdi. O zaman bayramımız bayram olurdu.

İki bayram olurdu bizim için. Oğlum bayram geldi, nerede polis ve jandarma görürsen kaç, teslim ol."

Halkların Demokratik Partisi, Kurban Bayramı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı! İşte o anlar İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı         
12:34
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor         
12:15
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı         
12:12
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor         
11:59
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi         
11:55
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü         
11:38
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi         
11:27
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal         
11:25
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor         
11:25
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden         
11:24
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi         
11:23
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı         
11:10
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz         
11:03
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü         
10:57
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu         
10:10
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı         
09:03
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi         
07:53
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı         
07:52
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti         
00:01
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi         
23:44
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi         
23:28
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti         
23:06
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü         
22:06
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı         
21:50
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak         
20:57
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı         
20:38
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu         
20:06
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu         
19:41
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 17:48:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei