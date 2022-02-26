Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2022 17:47

Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum gününü kutladı.

Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum gününü kutladı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 908. gününde sürüyor.

Evlat nöbetini sürdüren aileler, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile annesi merhum Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan pasta hazırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlayan aileler, Tenzile Erdoğan için de dua etti.

Aileler adına konuşan baba Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çocuklarına kavuşmaları için büyük mücadele gösterdiğini belirtti.

Aydın, "Anne ve babalar olarak sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Cumhurbaşkanımıza gönül verdik, Allah da ona uzun ömür versin inşallah." dedi.

Kardeşi Muhammet için eylem yapan abla Ruken Canbey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını ifade ederek, "Kendisini dünyaya getiren Tenzile annemize de şükranlarımızı sunuyoruz. Mekanı cennet olsun, Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin." diye konuştu.

Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika


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