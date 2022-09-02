Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

02.09.2022 14:43
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1096'ncı gününde sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ziyarette aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirerek Kaya'ya çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı.

Anne ve babalara hitap eden Kaya, ailelerin başlattığı mücadelenin çok önemli olduğunu söyledi.

Terör örgütünün yıllarca ailelere büyük acılar yaşattığını belirten Kaya şöyle konuştu:

"Bunların kökünü devletimizin kararlılığı sayesinde kazıyacağız. Siz teröre büyük darbe vurdunuz. Bizim temennimiz evlatlarınıza sağlıklı sıhhatli bir şekilde kavuşmanızdır. Biz her zaman sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Her ne sorun, sıkıntı olursa birlikte aşacağız. Devletimiz ilelebet yaşayacak, bayrağımız özgürce sonsuza kadar dalgalanacaktır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

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