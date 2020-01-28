"Diyarbakır anneleri" depremzedeleri ziyaret edip ördükleri atkı, bere ve eldivenleri verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Diyarbakır anneleri' depremzedeleri ziyaret edip ördükleri atkı, bere ve eldivenleri verdi - Son Dakika

"Diyarbakır anneleri" depremzedeleri ziyaret edip ördükleri atkı, bere ve eldivenleri verdi

6 saat önce

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti.

Diyarbakır anneleri, ziyaret sırasında depremzedeler için ördükleri atkı, bere ve eldivenleri onlara teslim etti.

Aileler, Sürsürü Mahallesi'ndeki çöken binada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar, evlat nöbetini yarıda bırakıp acıyı paylaşmaya geldiklerini söyledi. Sancar, "Evlat acısı nasıldır hepimiz biliyoruz. Onun için buradayız. Ben de Vanlıyım, deprem acısını çok iyi biliyorum, gerçekten çok zor bir durum." dedi.

Anne Esmer Koç da " Türkiye'mizin başı sağ olsun. Çok zor bir durum ama Allah'tan gelen bir durumdur. Allah sabır versin." ifadesini kullandı.

Depremzedeler üşümesin diye ördükleri eldiven, bere ve atkıları beraberlerinde getirdiklerini belirten Mevlüde Üçdal da "Buraya acılarını paylaşmaya geldik. Evlat acısını biliyoruz, o yüzden buradayız. Elimizden geldiğince yanlarında olacağız." diye konuştu.

"Onların acısı bizim acımızdır"

Cennet Kavaklı ise depremde çocuklarını, yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşmak üzere geldiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Onların acısı bizim acımızdır. Evlat acısı çok zor bir şeydir. Buradan devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum ki deprem anından itibaren buradaydılar. Acılarımızı paylaştıkları için Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah onlardan razı olsun. Onlar sağ olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez."

Anneler daha sonra Elazığ Şehir Hastanesinde yaralıları ziyaret etti.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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