Üye Girişi
Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 3. yıla girerken herkese "yanımızda olun" çağrısı yaptı - Son Dakika

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 3. yıla girerken herkese "yanımızda olun" çağrısı yaptı

18.08.2021 11:50
Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 3. yıla girerken herkese

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yüreği yanan anne babalar başta olmak üzere herkese evlat nöbetinin 3. yılına girilecek olan 3 Eylül'de "teröre karşı yanımızda olun" çağrısında bulundu.

OSMAN BİLGİN - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yüreği yanan anne babalar başta olmak üzere herkese evlat nöbetinin 3. yılına girilecek olan 3 Eylül'de "teröre karşı yanımızda olun" çağrısında bulundu.

Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de umut oldu.

Akar'ın 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eyleme Türkiye'nin dört bir yanından katılım her geçen gün artarken, evlat nöbeti tutan aile sayısı 234'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de tedbirler doğrultusunda evlat nöbetini sürdüren ailelerin umudu, 31 ailenin yıllar süren ayrılığın ardından evlatlarına sarılmalarıyla iyice yeşerdi.

Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından yetkililerden gelen destek ziyaretleriyle daha da güçlendi.

Kucaklarından koparılan çocuklarına kavuşmak ve seslerini daha gür bir şekilde duyurmak isteyen anne ve babalar, eylemi başlattıkları tarihin yıl dönümü olan 3 Eylül'de herkesi çadır nöbetinde yanlarında olmaya bekliyor.

"3 Eylül'de bizi yalnız bırakmayın."

Yedi yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş, "2 senedir buradayız, 3 Eylül'de üçüncü senemize giriyoruz. Çocukları kaçırılan ve evinde oturup ağlayan tüm anneleri, babaları buraya davet ediyoruz. Gelin ve bize destek verin" diye konuştu.

17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine katılan baba Celil Begdaş, "İki yıldır çadırdayız. Tüm kamuoyuna çağrıda bulunuyorum, 3 Eylül'de bizi yalnız bırakmayın. Gelin evlatlarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Tüm evlatlarımızı alana kadar biz buradayız." dedi.

Oğlu Mehmet 10 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan anne Sariye Tokay, terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ve yüreği yanan tüm anne babaları 3 Eylül'de oturma eylemine davet etti.

"Bu çile bitsin artık"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden baba Süleyman Aydın, şunları kaydetti:

"Geçen 2 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bize büyük bir destek verildi. 3 Eylül'de de anne ve babalar olarak herkesi buraya davet ediyoruz. 3 Eylül'de Türkiye nöbette olacak. Herkes bize destek olsun."

5 yıl önce oğlu Fatih'in HDP il binasından Diyarbakır'ın Lice ilçesine, ardından Suriye'ye götürüldüğünü söyleyen baba Abdullah Demir, "İki yıldır eylemimize devam ediyoruz. Bütün gençlere sesleniyorum, gelsin bize destek olsunlar. Bu çile artık bitsin." sözlerini sarf etti.

Oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren anne Sevgi Çağmar, 6 yıldır evladının sesini duymadığını, 3 Eylül'de herkesi kendilerine destek olmaya davet ettiklerini dile getirdi.

14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemine katılan Şevket Bingöl, "Bütün siyasi partiler, sanatçılar bize destek olsun. İki yılımız doluyor ve Allah rızası için bu ailelere destek olun" diye konuştu.

Ağrı'dan gelen ve 2015'te dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katılan baba Salih Gökçe ise "3 Eylül'de üçüncü yılımıza gireceğiz. Evlat sahibi anne ve babalar bize destek olsun." ifadelerini kullandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail için gelen baba Yusuf Erdinç, oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırıldığını, 5 yıldır evladından haber alamadığını belirterek, "Tüm gençlere sesleniyorum, Allah rızası için gelin bize destek verin." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 3. yıla girerken herkese 'yanımızda olun' çağrısı yaptı - Son Dakika


Son Dakika

12:37 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar 12:15 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti 11:41 Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu 10:49 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı 09:02 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü 07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz

Son Dakika Haberleri
12:36 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti
12:29 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
12:14 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar
12:08 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı
11:34 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
11:30 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi
11:28 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor
10:48 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu
10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
10:32 Şaşkınlık yaratan olay! 2 metrelik tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı
Son Dakika: Davasına baktığı kişi ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı kişi ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:41
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış         
09:51
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili         
22:58
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza         
20:54
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 12:50:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 3. yıla girerken herkese "yanımızda olun" çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement