Diyarbakır anneleri evlat nöbetini 24 saat tutacak - Son Dakika

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat sürdürecek.

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 720'nci gününe girdi.

Anne ve babalar, eylemlerini 24 saat sürdürme kararı aldı ve gece nöbetine başladı.

Diyarbakır'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan için eylemde yer alan anne Sultan Güger, "İki yıldır eylemimizi sürdürüyoruz. bundan sonra gece gündüz burada kalacağız. Çocuklarımız gelmeyene kadar da eylemi terk etmeyeceğiz" dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de gece de nöbet tutamaya başladıklarını ve sonuna kadar devam edeceklerini dile getirdi.

Demir, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum ve 3 Eylül'de herkesi buraya bekliyoruz. Allah rızası için gelin, çocuklarımızı, kızlarımızı, HDP'den ve PKK'dan kurtaralım. Çocuklarımızı almak için burada 24 saat nöbet tutacağız. Burayı terk etmiyoruz, çocuklarımızı bunlara kurban etmiyoruz" diye konuştu.