Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlıkla sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlıkla sürdürüyor

14.10.2020 12:55

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 408'inci gününde devam ediyor.

Altı yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker için Muş'tan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Gülbahar Teker, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan gençlerin, kendilerine umut olduğunu söyledi.

"Oğlum gelene, devlete teslim olana kadar buradan kalkmayacağım." diyen Teker, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Teker, "Yeter artık bizden, çocuklarımızdan ne istiyorsunuz? Bütün çocuklar gelsin, teslim olsun. Oğlum hastayız, gel, teslim ol, bize sahip çık." diye konuştu.

"Oğlum Türk devletine sığın"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren babalardan Şadin Elhaman da oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını belirtti.

Üç buçuk senedir çocuğundan haber alamadığını söyleyen Elhaman, "HDP çocuğumu kandırıp dağa göndermiş, PKK'ya teslim etmiş. Bir seneden beri burada evlat nöbeti tutuyoruz. Çocuğumdan hala haber alamadım. Çocuğumuzdan haber alana kadar 7 gün 24 saat nöbet tutacağız. 19'uncu çocuk da gelip teslim oldu. Bize umut oldu. Tek dileğim oğlumdan haber almak." ifadelerini kullandı.

Oğluna seslenen Elhaman, "Oğlum neredeysen Türk devletine, Türk askerine sığın. Türk askerine teslim ol." dedi.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlıkla sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlıkla sürdürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin F.Bahçe'ye transferi son gün yattı Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Emlakçılıkta yeni dönem: Artık yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek, satış yapamayacak
Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
13:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz         
12:16
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 13:57:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlıkla sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei