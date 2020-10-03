Son dakika haberleri... Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 397'nci gününe girdi.

Siirt'ten dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan anne Saadet Ödümlü, 6 yılı aşkın süredir çocuğundan ayrı olduğunu söyledi.

"Çocuğum gelene kadar eylem yapmaya devam edeceğim. Bir çocuk dahi kalsa eylemden vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Çocukları burada toplayıp gönderiyorlar." diyen Ödümlü, çocuğunun dağa kaçırılmasına tepkisini dile getirdi.

Ödümlü, 18 ailenin evladına kavuştuğunu anımsatarak, "İnşallah hepimizin çocuğu gelecek." dedi.

Baba Ömer Tokay da oğlu Mehmet için katıldığı oturma eyleminde 1 yılın geride kaldığını dile getirerek, oğlunun piknik bahanesiyle kaçırıldığını aktardı.

Tokay, yaklaşık 10 yıldır evladına hasret olduğunu anlatarak, "Evladım HDP aracılığıyla dağa gönderildi. Çok acı çektik. Annesi çok acı çekti. Oğlum gelene kadar, ölünceye kadar burada kalacağım. Onlardan çocuğumu almadan gitmem." diye konuştu.

Teslim olan çocukların ailelerine kavuştuğunu aktaran belirten Tokay, "Oğlum sen de gel teslim Eski günlerine inşallah kavuşacaksın." ifadelerini kullandı.