Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 603'üncü gününde devam ediyor.

Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızını çok özlediğini söyledi.

Evladı gittikten sonra hastalandığını ifade eden Levent, "HDP'den çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Bizim çocukların ne suçu vardı? Evlatlarımızı getirsinler. Çocuklarımızı çok özledik." dedi.

Levent, kızına terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de çocuğunu HDP'den istediğini belirtti.

Evladına seslenen Ödümlü, "Yusuf evine gel. Onlar seni kandırıp götürdü. Seni ölüme gönderdiler." diye konuştu.

Ödümlü, oturma eylemini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "HDP evladımızı getirmeden buradan hiç kimse gitmeyecek." ifadelerini kullandı.