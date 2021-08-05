Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 703'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 4 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

Elhaman, oğlunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını kaydederek, "HDP olmasa çocuklar dağa nasıl gidecek? HDP ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Evladımı alacağım. İnşallah ben de evladıma kavuşacağım. O günü hasretle bekliyorum. Evladımın kokusuna hasret kaldım." dedi.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Elhaman, "Beni duyuyorsan, görüyorsan gel. HDP ve PKK seni kandırıp götürdü. Seni bekliyorum oğlum." ifadesini kullandı.

Oğlu Fatih için eylem yapan Abdullah Demir de HDP'den çocuklarını istediklerini belirtti.

Evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini dile getiren Demir, "Evladımızı nasıl ki PKK'ya teslim ettilerse öyle de getirsinler. HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. HDP götürüp PKK'ya teslim ediyor çocukları. Allah hakkımızı bırakmasın. İnşallah biz de çocuklarımıza kavuşuruz." diye konuştu.

Demir, "Oğlum hiçbir zaman senin peşini bırakmadım. Gel, Türk adaletine teslim ol. Bu hasretlik, bu acı bitsin artık." diyerek oğluna seslendi.