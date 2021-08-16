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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

16.08.2021 15:44
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor, System.String[]

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 714. gününde devam ediyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir, iki sene boyunca HDP İl Başkanlığı binası önünde beklediklerini söyledi.

Bir cevap alamadıklarını aktaran Demir, "HDP kendi çocuklarını göndersin. Bizim çocuklarımızı neden gönderiyor? Oğlumu versinler. HDP'den istiyorum çocuğumu." dedi.

Çok acı çektiklerini ifade eden Demir, evladına, "Aziz, oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Bütün çocuklar birbirinizin ellerinden tutun ve güvenlik güçlerine teslim olun." sözleriyle seslendi.

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da evlatlarını istemeyi sürdüreceklerini söyledi.

HDP'nin evladını kendisinden ayırdığını dile getiren Aydın, "HDP 6 yıldır oğlumu benden kopardı." ifadesini kullandı.

HDP'ye tepkisini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bu HDP'de inanın hiç vicdan yok. HDP zaman zaman diyor ya 'Biz Kürtler için mücadele ediyoruz.' Kesinlikle öyle bir şey yok, yalandır. Kürt'ün evini yıkıyorlar. Kürt'e büyük bir acı yaşatıyorlar. Burada ne istiyoruz? Evlatlarımızı istiyoruz."

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması yönünde çağrıda bulunan Aydın, "Oğlum da beni duyuyorsa, güvenlik güçlerine teslim olsun. HDP ve PKK sizi kandırdı oğlum. Gelin devletinize teslim olun." diye konuştu.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika


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