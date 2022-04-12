Son dakika haber! Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 953. gününde sürüyor.

Annelerden Necibe Çifçi, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, bir evladının terör örgütü PKK tarafından katledildiğini, bir çocuğunun da dağa kaçırıldığını söyledi.

Ramazanda bile eylemden vazgeçmediklerini belirten Çifçi, "Evlatlarımız için mücadeleye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Sadece evladımı istiyorum." diye konuştu.

Çifçi, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç da evladının 9 yıl önce PKK'lılar tarafından kaçırıldığını ve o günden bu yana ondan haber alamadığını anlattı.

Evladının kaçırıldığında ayağından ameliyatlı olduğunu belirten Koç, "Evladım için buradayım. Kızım soframızda hep eksik. Bin yıl da geçse bu mücadeleyi bırakmayacağım. Çünkü ben canımı, ciğerimi, evladımı istiyorum. Versin evlatlarımızı." dedi.