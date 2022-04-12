Son dakika haber! Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

12.04.2022 15:50

Son dakika gündem haberine göre Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişine devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 953. gününde sürüyor.

Annelerden Necibe Çifçi, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, bir evladının terör örgütü PKK tarafından katledildiğini, bir çocuğunun da dağa kaçırıldığını söyledi.

Ramazanda bile eylemden vazgeçmediklerini belirten Çifçi, "Evlatlarımız için mücadeleye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Sadece evladımı istiyorum." diye konuştu.

Çifçi, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç da evladının 9 yıl önce PKK'lılar tarafından kaçırıldığını ve o günden bu yana ondan haber alamadığını anlattı.

Evladının kaçırıldığında ayağından ameliyatlı olduğunu belirten Koç, "Evladım için buradayım. Kızım soframızda hep eksik. Bin yıl da geçse bu mücadeleyi bırakmayacağım. Çünkü ben canımı, ciğerimi, evladımı istiyorum. Versin evlatlarımızı." dedi.

Son dakika haber! Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika haber! Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika haber! Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da anne babaların evlat nöbeti 952. günde Diyarbakır'da anne babaların evlat nöbeti 952. günde EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN KIZINA: O SİLAHI AT, ELİNE KALEM AL EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN KIZINA: O SİLAHI AT, ELİNE KALEM AL

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement