Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

24.05.2022 14:27

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 995'inci gününde sürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 995'inci gününde sürüyor.

Kütahya'dan gelerek 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime için evlat nöbetini sürdüren anne Hatice Levent, evladı için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Çocuklarının yolunu gözlediklerini anlatan Levent, "Çocuklarımızı almadan bir yerlere gitmiyoruz. O mağaralara yavrularını götürsünler. Yavrularımızı istiyoruz. Fadime'mi çok özledim. Çocuğumu geri versinler. Ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler." diye konuştu.

Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Van'dan gelerek eylem yapan anne Pınar Biçer ise 7 yıl önce 18 yaşında Adana'dan kandırılarak dağa götürülen kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Biçer, "Evladımı PKK ve HDP'den istiyorum. Sonuna kadar bu eylemi sürdüreceğim." dedi.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

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Kaynak: AA

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