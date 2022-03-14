Diyarbakır anneleri "evlat nöbetini" sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır anneleri "evlat nöbetini" sürdürüyor

14.03.2022 15:57
Diyarbakır anneleri "evlat nöbetini" sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı eylemi 924'üncü gününde sürüyor.

Kardeşi Zahide Öner için Hakkari'den gelerek eylemde yer alan Hadide Batmaz, 8 yıldır kardeşini aradıklarını söyledi.

İşe gitmek için evden çıkan kardeşinden bir daha haber alamadıklarını aktaran Batmaz, "Kardeşimi HDP'den istiyorum. Çünkü onların kandırarak beynini yıkadığını çok iyi biliyoruz. Kardeşim beni görüyor ve duyuyorsan gel seni bekliyoruz. Annem yollarını çok gözlüyor. Lütfen gel." diye konuştu.

Hakkari'de 2013 yılında 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ferman Kılıç'ın ağabeyi Halil Kılıç ise "Kardeşim gel devlete ve adalete teslim ol. Herkes gelsin teslim olsun. Kardeşim buraya gelmeni bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır annelerini ziyaret etti DİYARBAKIR - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri 'evlat nöbetini' sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 16:11:46. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır anneleri "evlat nöbetini" sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement