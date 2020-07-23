Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşana eylemlerini sürdürmekte kararlı - Son Dakika

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşana eylemlerini sürdürmekte kararlı

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 325'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Nazlı Sancar, kızı Şeyma'dan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

Yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu ifade eden Sancar, şunları ifade etti:

"Kızım için buradayım. 325 gündür bu çadırın altındayız. Kar, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden evlatlarımızı burada bekliyoruz. Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan almadan buradan kalkmıyoruz. Bayram geldi. Herkes evinde bayram hazırlığı yapıyor. Biz burada gözyaşı döküyoruz. HDP'nin kirli yüzü ortaya çıkıyor. Tecavüz, kadına şiddet, artık yeter. 9 yıldır kızımın hasretini çekiyorum. Dayanacak gücümüz kalmadı."

"Evlatlarımızı istiyoruz"

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Sancar, "Kızım onlara güvenme. Onlar yalan söylüyor, sizi korkutuyorlar. Polis veya asker görürsen, kaç teslim ol, devletine sığın. Bu bayrağın altında yaşayacağız. Seni ne zorluklarla büyüttüm." dedi.

Evladına büyük özlem duyduğunu anlatan Sancar, "Kızımı onlar için doğurmadım. Devlete, vatana faydalı olsun diye doğurdum. Onlardan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan almadan, buradan kalkmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bize evlatlarımızı versinler"

Dağa kaçırılan oğlu Roşat'a kavuşabilmek için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çifçi de bir evladının terör örgütü PKK tarafından katledildiğini, diğerinin ise dağa kaçırıldığını söyledi.

Evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Çifçi, "Buradan gitmeyeceğiz. PKK ve HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Bize evlatlarımızı versinler." diye konuştu.

Çifçi, Kurban Bayramına buruk girdiklerini anlatarak, "Ciğerimi benden kopardılar. Bayramımız bayram değil. Evladımız için bu mücadeleye devam ediyoruz. Biz mücadeleye 300 yıl geçse de devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden kız kardeşi Esra Özkan için gelip, eyleme katılan Ali Özkan, 7 yıldan bu yana kardeşinden haber alamadıklarını belirtti.

Çadırda eylem yapan ailelerin birçok aileye umut olduğunu anlatan Özkan, "Bu çadır birçok aileye şifa oldu. 15 aile çocuklarına kavuştu. Biz de kavuşmak için buradayız. Anneleri ağlatarak ellerine ne geçiyor? Bilmiyorlar mı ayaklarının altına cennet serilen annelerin gözyaşlarında helak olup gideceklerini." dedi.

"Tek isteğimiz bayram öncesi çocukların gelip, ailesine kavuşması"

"Tek isteğimiz bayram öncesi çocukların gelip, ailesine kavuşması" diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Kardeşim senin yolunu gözlüyoruz. Senden hiç vazgeçmedik. Bunların barışı, demokrasisi, özgürlüğü bu mu? 7 yıldır annemi ağlatıyorlar. Seni çok özledik. Senden sonra çok şey değişti. Bir yanımız sürekli eksik, bir yanımız sürekli yarım. Sürekli bir tarafımız acı içinde. Ne olur gel, acımızı sonlandır. Ahir ömründe anne ve babamızın yüzünü güldür."

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşana eylemlerini sürdürmekte kararlı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 04:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşana eylemlerini sürdürmekte kararlı - Son Dakika
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