Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı - Son Dakika

Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı

02.11.2020 15:31

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 427'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi.

Kızını HDP'den istediğini ifade eden Arslan, "Kızımı nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Eylemimizi sürdüreceğiz. Kızım gelene kadar buradan kalkmayacağım. Evladımı HDP'den istiyorum. Kızım, beni görüyorsan geri gel. 19 ailenin çocuğu geldi. Sen de 20'nci ol. İnşallah kızım gelir." dedi.

"Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da eylemlerinde kararlı olduklarını aktardı.

Nöbet tutan anne ve babalar olarak HDP'den çocuklarını istediklerini dile getiren Aydın, "14-15 yaşındaki çocuklarımızın suçu neydi? HDP, 'Çocuklar kendi iradesiyle gitmiş.' diyor. 15 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol. Devletimiz 19 evladı ailesine kavuşturdu. İnşallah sen de gelirsin." diye konuştu.

Aydın, evladının vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmasını istediğini belirterek, oğluna seslenip, "Güvenlik güçlerine teslim ol, bu hasretlik bitsin artık." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı
Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı
Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı
Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
16:45
Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü         
16:28
İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı         
15:47
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü         
15:09
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı         
14:30
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 16:51:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei