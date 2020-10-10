Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 404'üncü gününe girdi.

Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak için eyleme devam ettiklerini söyledi.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını savunan Üçdağ, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Nasıl götürmüşseniz, öyle de getirin. Evlatlarımızı ne için götürüp dağa, taşa mahkum etmişsiniz?" dedi.

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Oğlum Ramazan eğer beni duyuyorsan ne olur gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Bak 18 evladmız geldi, aileleri ile mutlular. Sen de gel, o mutluluğu bize yaşat." diye konuştu.

Baba Celil Begdaş da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldığını belirtti.

Çocukları dağa kaçırılan tüm aileleri çadıra davet eden Begdaş, şunları kaydetti:

"Oğlum gittiği gün ben öldüm. Çünkü benim oğlum dağa gidecek biri değildi. Oğlumu dağa gitsin diye değil, okusun adam olsun diye yetiştirdim. Oğlumu HDP için büyütmedim. Tüm evlatlarımız dönene kadar buradan kalkmayacağız. PKK'ya başkaldırdık. Onlardan canımızı, yani evladımızı istiyoruz."