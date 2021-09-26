Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 755'inci gününde sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemini sürdüren anne Esmer Koç, yıllardır evladına hasret olduğunu belirtti.

"Evladım HDP tarafından kaçırılıp, PKK'ya teslim edildi." diyen Koç, 8 senedir ciğerinin yandığını aktardı.

Koç, "8 senedir evladımı arıyorum. Hainler bana ne yerini söylediler ne de evladımı bana gösterdiler. 8 sene boyunca evimde taziye var, her gün ağlamak var. Eyleme kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da evlatlarını istemeyi sürdüreceklerini belirtti.

"HDP'de vicdan varsa evlatlarımızı bize göndersinler." ifadesini kullanan Aydın, evladının yolunu gözlediğini belirtti.

Aydın, evlatlarını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacaklarını dile getirerek, "Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Bu HDP'nin iç yüzünü artık herkes görsün." diye konuştu.

Evladına kavuşmak istediğini aktaran Aydın, "Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.