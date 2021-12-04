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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

04.12.2021 15:04
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 824'üncü gününde devam ediyor.

Eylemde yer alan baba Celil Begdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının kandırılmadığını, terör örgütü tarafından gasbedildiğini söyledi.

Çocuklarının örgütün elinde çok zor durumda olduğunu, anne ve babalar olarak bir şey yapamadıklarını aktaran Begdaş, şöyle devam etti:

"Buradan Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e sesleniyorum. Sizin evladınız otururken bizim çocuklarımız acaba aklınıza geliyor mu? Gelmez. Gelmiş olsaydı bu anne ve babaların yanına gelirlerdi. Diyarbakır anne ve babaları hiçbir zaman size haklarını helal etmeyecek. Bir gün bu anne ve babaları sormadılar. Ciğerimi kopardılar, dün sabaha kadar uyuyamadım. Ciğer zor bir şey. Böyle kolay değil. ya bu evlattır. Çocuğunuz bir gün gelmese ne yaparsınız. Bu anne ve babaların günahı nedir? Çocuklarımız nerede?"

Terör örgütü PKK'nın elini çocukların üzerinden çekmesini istediklerini anlatan Begdaş, "Benim Kürtlükle hiçbir sorunum yok. Benim oğlumla, ciğerimle sorunum var. Benim ciğerimi versinler." dedi.

Begdaş, dayanacak gücünün kalmadığını, yolda yürüyemediğini, yuvasının dağıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Evladım nerede? Kuzularımız nerede? Ne hallerde besledik onları. Kimin hakkı vardı bunu bize yaşatmaya? Bunlara ne yaptık? Allah devletimize zeval vermesin. İçişleri Bakanından rica ediyorum. Buraya bir çare bulsun. Tahammülüm kalmadı. Çocuklarımıza işkence yaptırıyorlar. Allah'tan korkun."

"Yavrularımızdan ne istediler?"

Anne Ayten Elhamam da 3 yıldır haklı olan davaları için mücadele ettiklerini vurguladı.

"Evlatlarımızdan, ciğerlerimizden, yavrularımızdan ne istediler? Onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Sadece kuzularımızı istiyoruz. Dağlarda, taşlarda kurtlara, kuşlara yem olmasınlar. Her iki, üç ayda yüreğimizi yakıyorlar. 'Öldü' diyorlar. Fotoğraflarını yayınlıyorlar. Öldüğüne inanmıyorum. Çocuklarımız, inşallah hepsi yaşıyordur." diyen Elhamam, anne ve babalar olarak yılmayacaklarını kaydetti.

Bin yıl da geçse evlatlarını alacaklarını dile getiren Elhamam, şunları ifade etti:

"Ne hakları var, evladımı versinler. HDP'nin bir kapısı Kandil'e bir kapısı Meclise açılıyor. Artık HDP'yi istemiyoruz. Anayasa Mahkemesine bütün anne ve babalar olarak diyoruz ki, HDP kapatılsın. Artık evlatlarımızı versinler. Bizim yüreğimiz, ciğerimiz yandı. Artık hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Bütün gençlere sesleniyorum. HDP'ye kanmasınlar. HDP gençleri kandırıp PKK'ya satıyor."

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika


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