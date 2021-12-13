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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

13.12.2021 15:59

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 833'üncü gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan Esmer Koç, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi.

Koç, kızından 8 yıldır haber alamadığını ifade ederek, evladını çok özlediğini belirtti.

Kızına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini dile getiren Koç, "HDP ve PKK'ya sesleniyorum, kızımı versinler yeter artık ciğerim yanmış. Kızımı almadan HDP il binasının önünden gitmeyeceğim." dedi.

Koç, kızına seslenerek, "Kızım beni duyuyorsan, görüyorsan her yerde askerimiz, polisimiz var gel, teslim ol." ifadelerini kullandı.

Anne Nadire Çakan da Kürtçe, oğlu Muhammed için eylem yaptığını belirtti.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Çakan, "Çocuğumu özledim. Onun için buradayım. Oğlum gel, teslim ol." diye konuştu.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika


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