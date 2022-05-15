Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

15.05.2022 14:50

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 986'ncı gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç, evladının 9 yıl önce dağa kaçırıldığını, o günden bu yana kızından haber alamadığını söyledi.

Evladından ayrı büyük acılar yaşadığını dile getiren Koç, "Kızımı istiyorum. Yeter artık evladımı bana versinler. Ömrümün sonuna kadar kızımın peşini bırakmayacağım. Kızımı HDP'ye, PKK'ya bırakmayacağım. İnşallah kızımı HDP ve PKK'nın elinden kurtaracağım." dedi.

Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Süleyman Aydın da yağmur çamur, salgın demeden anne ve babalar olarak çocuklarına kavuşmak için eylemi sürdürdüklerini belirtti.

Anne ve babalar olarak asla yılmayacaklarını dile getiren Aydın, "Evlat mücadelemize devam ediyoruz. Asla yılmayacağız. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı getirsinler. Burada evlatlarımızı istiyoruz. Kimseden başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

Oğluna seslenen Aydın, "Eğer sesimizi duyuyorsanız gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu hasretlik bitsin." ifadesini kullandı.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

YORUMLAR
500
Diyarbakır anneleri eylemlerinin 1000'inci günü için destek istedi Diyarbakır anneleri eylemlerinin 1000'inci günü için destek istedi Fedakar anne ömrünü öğretmen olmak isteyen Serebral Palsi hastası kızına adadı Fedakar anne ömrünü öğretmen olmak isteyen Serebral Palsi hastası kızına adadı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
15:01 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 15:41:22. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement