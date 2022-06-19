Panay, evladına özlem duyduğunu ifade ederek, "HDP çocuğumu kandırdı, götürdü PKK 'ya teslim etti. Oğlumdan hiç haber alamadım. Oğlumu istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.