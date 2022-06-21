Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

21.06.2022 14:33
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1023. gününde devam ediyor.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç, evladının 9 yıl önce dağa kaçırıldığını, o günden bu yana ondan haber alamadığını söyledi.

"Evladım için buraya geldim. Kızımı istiyorum. Evladımın dağda ölmesini, öldürmesini istemiyorum. Yeter evladımı bana göndersinler. 40 senedir PKK, biz Kürtleri öldürüyor. Kürtlerin çocuklarını dağa götürüp öldürüyor." ifadelerini kullanan Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail'e kavuşmak için eyleme katılan baba Yusuf Erdinç ise evladını almadan eylemini sonlandırmayacağını belirtti.

Oğlunu onlar için büyütmediğini aktaran Erdinç, evladının peşini bırakmayacağını kaydetti.

Baba Erdinç, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

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Evlat direnişi bin 20. gününde Evlat direnişi bin 20. gününde
Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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