Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

04.07.2022 16:35

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi,1036'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

"Ne hakları vardı evlatlarımızı elimizden aldılar? Evladımı çok özledim. Burnumda tütüyor. Aysun'um bu bayramı da sensiz geçirmek istemiyorum" diyen Arslan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden dağa kaçırılan oğlu İsa için gelerek eylemi sürdüren baba Abdulkadir Eslek de evladından 6 yıldır haber alamadığını belirtti.

Eslek, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini dile getirerek, "Bütün çocuklarımız geri dönecek inşallah." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki 2 aile daha evladına kavuştu Diyarbakır'da evlat nöbetindeki 2 aile daha evladına kavuştu DİYARBAKIR - Evlatlarına kavuşan aileler sevinçlerini oturma eylemine devam eden ailelerle paylaştı DİYARBAKIR - Evlatlarına kavuşan aileler sevinçlerini oturma eylemine devam eden ailelerle paylaştı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 20:19:31. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement