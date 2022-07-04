"Ne hakları vardı evlatlarımızı elimizden aldılar? Evladımı çok özledim. Burnumda tütüyor. Aysun'um bu bayramı da sensiz geçirmek istemiyorum" diyen Arslan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika

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