Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşup çifte bayram yaşamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşup çifte bayram yaşamak istiyor

02.05.2022 10:58
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşup çifte bayram yaşamak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın evladına kavuşmasının ardından diğer ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 974'üncü güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 285'e yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 35 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başarırken, diğer ailelerin evlat nöbetinde umutlu bekleyiş sürüyor.

Ramazan Bayramı'nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü yaşayan aileler, çifte bayram sevinci yaşamak için yıllardır ayrı kaldıkları evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

"Özgürlük annenizin yanındadır"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını, ona kavuşmak için her türlü zorluğa rağmen mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Oğlundan ayrı 8 bayram geçirdiğini ifade eden Elhaman, oğlunu çok özlediğini, bir bayramı daha onsuz geçirmek istemediğini kaydetti.

Elhaman, "8 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Artık ayrı yaşamak istemiyorum. Oğlum gelsin bayramı beraber kutlayalım. Bayram oğlum, kaç gel. PKK ve HDP'ye artık inanmayın. Gençler artık kaçıp gelsin, annelerine ve devlete sığınsınlar. Özgürlük annenizin yanındadır." dedi.

"9 senedir bayram yaşamadım"

Kızı Zübeyde için evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç da kızından 9 yıldır haber alamadığını, tek amacının çocuğuna kavuşmak olduğunu belirtti.

Her türlü zorluğa rağmen evladını aramaktan vazgeçmediğini anlatan Koç, bayramları artık kızından ayrı geçirmek istediğini dile getirdi.

Koç, "9 senedir bayram yaşamadım çünkü evladım yanımda değil. Kızım eğer beni duyuyorsan veya görüyorsan kaç gel, teslim ol. Orası senin yerin değil. Kızımı almadan buradan ayrılmayacağım." diye konuştu.

"12 bayramdır yüzünü görmedik, sesini duymadık"

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir ise 6 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

Çocuğundan ayrı 12 bayram geçirdiklerini dile getiren Demir, bir bayramı daha oğlundan ayrı yaşamak istemediğini aktardı.

Demir, oğlundan ayrı bayramların hep hüzün dolu olduğunu anlatarak, "Bayram görmedik çünkü gece gündüz oğlumun hayaliyle yaşıyoruz. Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol. Bak 35 çocuk geldi, anne ve babalarına teslim edildi. Bu zalimlerin elinden kurtul gel." ifadelerini kullandı.

Oğluna kavuştuğu gün gerçek anlamda bayram yaşayacağını belirten Demir, "Bir çocuk bayramda gelip babasının elini öperse ondan daha mutlu bir şey var mı? Ama maalesef 12 bayramdır yüzünü görmedik, sesini duymadık. İnsanlık bu mu?" dedi.

"Tüm çocuklara sesleniyorum, bayramda gelin"

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetine kararlılıkla devam eden baba Celil Begdaş da 6 bayramı oğlundan ayrı geçirdiklerini anlattı.

Begdaş, "Biz bayram yapamıyoruz. Ciğerin yanında olmadıktan sonra nasıl bayram yapacaksın? Tüm çocuklara sesleniyorum, bayramda anne ve babalarınız burada, anne ve babanızın kucağına gelin." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma Spor kulüpleri Ramazan Bayramı'nı kutladı Spor kulüpleri Ramazan Bayramı'nı kutladı

Halkların Demokratik Partisi, Ramazan Bayramı, Diyarbakır, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşup çifte bayram yaşamak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
10:31 Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı!
10:04 İçişleri Bakanı, bayrama sınırdaki askerlerle girdi: İran sınırında bayram namazı kıldı
10:03 Niran Ünsal safra kesesi sancısı nedeniyle acilen ameliyat oldu
10:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin'le bir görüşme yapacağız
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:57 Masumlar Apartmanı'nda sona doğru: Aile babasını mı kaybediyor?
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 11:08:23. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşup çifte bayram yaşamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement