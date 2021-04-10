Diyarbakır anneleri evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu - Son Dakika

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 586'ncı gününde devam ediyor.

Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, çocukları için bunca zorluğa katlandıklarını söyledi.

Çocuklarını HDP ve terör örgütü PKK'dan istediklerini dile getiren Levent, şöyle dedi:

"Evlatlarımızı o mağaralardan çıkarın, bize yollayın. Onları sizin için büyütmedik. Fadimem, ne olur yavrum, beni duyup görüyorsan kaç gel. Arkadaşlarının elini tutup birlikte gelin. Yavrum seni çok özledim. Sizin yeriniz bizim dizimizin dibidir. Çocuklarımızı alıncaya kadar buradan gitmeyeceğiz. Yavrumun eli kalem tutuyordu, silah verdiniz. O silahları göm de gel Fadimem."

Oğlu Fatih için eylemini sürdüren baba Abdullah Demir de 5 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

Evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptıklarını belirten Demir, eylemin sonunda anne ve babaların kazanacağını ve evlatlarına kavuşacaklarını dile getirdi.

Eylem sayesinde 24 çocuğun ailesine kavuştuğunu kaydeden Demir, "Umutla bekliyoruz, Allah'ın izniyle biz de çocuklarımıza kavuşacağız. Devletimiz büyük. Bu zalimler çocukları kandırıyor. Diyorlar ki 'Dönerseniz cezaevinde çürürsünüz.' Öyle bir şey yok. Oğlum fırsat bulduysan kaç gel. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.