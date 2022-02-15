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Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

15.02.2022 12:51
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 897. gününde sürüyor.

Kocaeli'den 8 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu, çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Aksu, evladından bugüne kadar haber alamadığını belirterek, "Çocuklarımız için burada oturuyoruz. HDP'den çocuğumu alana kadar da buradan gitmeyeceğim." dedi.

HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Aksu, "Bir parça vicdanları varsa çocuklarımızın yakasından düşsünler. Onlar için büyütmedik çocuklarımızı." ifadelerini kullandı.

Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise 7 yıldır evladından haber alamadığını belirtti.

Oğlunun yolunu gözlediğini anlatan Aydın, "14, 15 yaşındaki çocukları dağa göndermek zulüm değil mi? Kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? Artık herkes bunların iç yüzünü görsün. Anne ve babalar olarak buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı getirsinler." diye konuştu.

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor - Son Dakika


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