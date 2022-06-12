Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

12.06.2022 16:48
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1014'üncü gününde devam ediyor.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelen anne İmmihan Nilifırka, gazetecilere, çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Anne ve babalar olarak evlatları için mücadele ettiklerini ifade eden Nilifırka, "Yavrumu bıraksınlar. Kanlı ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Yavrularımızı göndersinler. Çocuklarımızı, dağda, taşta, mağaralarda ölüme terk etmişler. Çocuklarımızı almadan burayı terk etmeyeceğiz." dedi.

Nilifırka, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise evladına 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

Biçer, "Kızım HDP'liler tarafından kandırılarak PKK'ya verildi. En son çocuğumuz da dağdan ininceye kadar bu eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. HDP de PKK da bilsin ki; buradan ayrılmayacağız. Çocuklarımızı getirsinler. Kızım gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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