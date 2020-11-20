Son dakika haberi... 'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi... 'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor

20.11.2020 12:34

Son dakika genel haberi: 'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 445'inci gününde de devam ediyor.

'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 445'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 445'inci gününe girdi. Oğlunun acemi birliğini Ankara'da yaptıktan sonra dağıtım izninin ardından Ağrı'daki birliğine gitmek için yola çıktığını belirten anne Cennet Kabaklı, "Usta birliği Ağrı'ya çıktı. Usta birliğine giderken Tunceli- Pülümür yolunda kaçırıldı. Benim oğlumu HDP aldı PKK'ya verdi. Ben evladımı istiyorum. Artık evladımı geri versinler. Oğlumun bırakılmasını istiyorum. Bütün annelerin yavrularının bırakılmasını istiyorum, yeter artık. Ben evladımı yavrumu almadan buradan asla gitmeyeceğim. Oğlum gelinceye kadar eylemimde kararlıyım buradan asla gitmeyeceğim" dedi.

Son dakika haberi... 'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika haberi... 'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika haberi... 'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika haberi... 'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika


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