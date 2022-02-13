Üye Girişi
Diyarbakır anneleri Gara şehitlerini andı - Son Dakika

Diyarbakır anneleri Gara şehitlerini andı

13.02.2022 16:38
Diyarbakır anneleri Gara şehitlerini andı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, geçen yıl Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak katledilen 13 Türk vatandaşını andı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, geçen yıl Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak katledilen 13 Türk vatandaşını andı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 895'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler adına açıklama yapan anne Ayten Elhaman, Gara'da katledilen edilen 13 kişiyi rahmetle andıklarını söyledi.

"Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Burada mücadeleye devam edeceğiz. Evlatlarımızı o dağlarda bırakmayacağız. PKK ve uzantısı HDP şunu iyi bilsin ki; bu çadırı terk etmeyeceğiz." diyen Elhaman, evlatlarına kavuşmak için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Elhaman, "Mücadeleye devam edeceğiz, inşallah evlatlarımızı alacağız." dedi.

Oğlu Mehmet için eylemi sürdüren baba Nihat Aydın ise şehitlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına da sabır diledi.

Herkesten eyleme destek vermelerini beklediklerini dile getiren Aydın, "Sadece kendi çocuğumuzu değil, dağa kaçırılan ya da kandırılarak götürülen bütün çocukları istiyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Gara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri Gara şehitlerini andı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:30 Sosyal medya ayağa kalktı! Veteriner hayvanı anestezisiz kısırlaştırdı
16:11 Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
16:02 Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 16:44:14. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır anneleri Gara şehitlerini andı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement