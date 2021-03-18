Diyarbakır anneleri, "HDP kapanacak analar kazanacak" sloganıyla yürüyüş yaptı - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, "HDP kapanacak analar kazanacak" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 563. gününde sürüyor.

Evlatları dağa kaçırılan aileler, "HDP kapanacak analar kazanacak" sloganıyla düzenledikleri yürüyüşle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davaya destek verdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, 563 gündür eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

Çocuklarını HDP'nin kandırdığını ifade eden Çiftçi, Diyarbakır anneleri olarak HDP'nin maskesini düşürdüklerini, kirli yüzünü herkese gösterdiklerini belirtti.

Çiftçi, şöyle konuştu:

"Görüldü ki bizim rızamız olmadan çocuklarımızı alıp götürenlere 'Bırakın bu çocukları' demediler. Hain terör örgütünü kınamadılar, 'PKK'ya sırtımızı yasladık' dediler. Bize sırtlarını döndüler. HDP terörün kaynağı ve odağı olmuştur. HDP terörden besleniyor, sigortası PKK'dır. HDP, PKK'ya kefildir, suç ortağıdır ve kapatılmalıdır. Kürtler, HDP teröründen bıktı, usandı. HDP biz Kürtleri değil, PKK'yı temsil ediyor. Anneler olarak diyoruz ki, HDP ya kapanacak ya kapanacak. PKK, ya çökecek ya çökecek. Otura otura kazanacağız."