Diyarbakır anneleri, HDP'lilere tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri, HDP'lilere tepki gösterdi - Son Dakika

Diyarbakır anneleri, HDP'lilere tepki gösterdi

6 saat önce

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, partililere tepki gösterdi.

Diyarbakır anneleri, HDP'lilere tepki gösterdi, System.String[]

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, partililere tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Evlatları için bekleyişini sürdüren anne ve babalar, il binasına giren HDP'lilere tepki gösterdi.

Çocuklarının getirilmesini isteyen ve gözyaşı döken aileler, "HDP milletin, Kürtlerin düşmanı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Artık yeter, bu partiyi kapatın. Partililer yanımızdan geçiyor, bizimle alay ediyor. Bizi görmemezlikten geliyorlar. Buranın kapatılması için dilekçe vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tepki gösteren baba Celil Begdaş da fenalık geçirdi. Begdaş'a, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Bingöl'den ziyaret

Öte yandan, Bingöl'den gelen kadınlar, aileleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Grup adına açıklama yapan Gülten Tokuş, annelerin büyük acı çektiğini, bunu ancak yaşayanların bilebileceğini söyledi.

Annelerin gözünün bir gün evlatları gelecek diye kapıda olduğunu belirten Tokuş, "Allah rahatlık ve kolaylık versin. Rabb'im bu aileleri çocuklarına kavuştursun. Rabb'im o günü nasip etsin. Acılarını paylaşmak için geldik. Onları hep televizyondan görüyoruz. Üzülüyoruz, kahroluyoruz. Annelere hep duacı oluyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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