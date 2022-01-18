Diyarbakır anneleri kar altında mücadelelerini sürdürüyor - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kar yağışı altında eylemlerine devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 869'uncu gününde sürüyor.

Kentte başlayan yoğun kar altında evladının yolunu gözleyen Necibe Çifçi, oğlu Rojhat için başlattığı eyleminde kararlı olduğunu söyledi.

Kar yağışına rağmen evlatları için HDP il binası önündeki nöbetlerini sürdürdüklerini belirten Çiftçi, "Evlatlarımız için biz burada perişanız. Çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Yaz, kış, soğuk, pandemi demeden bu karın altında mücadelemize devam ediyoruz ve de devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle benim, bütün anne ve babaların evlatları geri dönecek." ifadelerini kullandı.

"Evlat acısı olmasaydı kimse bizi karın, yağmurun altında tutamazdı." diyen Çiftçi, şöyle konuştu:

"Ne yapalım evlat acısıdır, zehir bile verseler. Bu karın, yağmurun altında evlatlarımızı bekleriz. Bizi buna mahkum edenleri Allah, kahr u perişan etsin, köklerini kazısın, onlara fırsat vermesin. Biz, para pul değil onlardan evladımızı istiyoruz. Yeter artık evlatlarımızı bize versinler. Eylemimizde sonuna kadar kararlıyız. Evlatlarımız bize verilmeden buradan kalkmayacağız."

Çifçi, oğluna "Bak biz bu karın altında yolunuzu gözlüyoruz, yeter artık oğlum geri dönün." çağrısında bulundu.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da anne ve babalar olarak yoğun kar altında nöbetlerini sürdürdüklerini işaret etti.

Soğuk havaya rağmen evlatlarının yolunu gözlediklerini ifade eden Aydın, "Hepimizin tek bir amacı var, evlatlarımızı istiyoruz. Anne ve babalar olarak yılmayacağız, sonuna kadar evlatlarımızın yolunu gözleyeceğiz. Yoğun kar altında bile mücadelemiz devam ediyor. Bizi görmemezlikten gelenler artık görsünler. Gelip bize destek versinler. Evlatlarımız gelinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir." şeklinde konuştu.

Oğluna teslim olması yönünde çağrı yapan Aydın, "PKK sizi orada ölüme mahkum etmiş. Anne ve babalarınızı da kapılarında mahkum etmiş. Eğer sesimizi duyuyorsanız güvenlik güçlerine teslim olun. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Arık bu hasretlik bitsin." ifadelerini kullandı.