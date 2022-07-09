Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde

09.07.2022 14:29

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1041. gününde devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü yaşayan aileler, çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

"22 bayramdır oğluma hasretim"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sariye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eylemine devam edeceğini kaydeden Tokay, şöyle konuştu:

"22 bayramdır ben oğluma hasretim. Bizim bayramımız yok. Bayramda herkes gezmelerde ama biz çadırın altında onların yolunu gözlüyoruz. HDP'nin bu zulmü nereye kadar sürecek. Yeter artık çocuklarımızı bize versinler. Oğlum eğer beni görüyor veya duyuyorsan gel, bu hasret bitsin. Bak bizim hiç bayramımız olmadı, senin sevdiğin yemekler evimizde yapılmadı. Yuvana geri dön."

Anne Vahide Çiftçi de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Özlem için eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Eyleminde kararlı olduğunu, bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade eden Çiftçi, "Kızım ne olur geri dön, ben senin için buradayım. Seni çok özledim, sana sarılmak istiyorum. Bu hasretin artık sona ermesini istiyorum. Bir bayramı daha sensiz geçirmek istemiyorum kızım ne olur geri dön." dedi.

Baba Abdulkadir Eslek ise oğlu İsa için eylemini sürdürdüğünü, bu bayramı da oğlundan ayrı geçirdiğini anlattı.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Eslek, şunları kaydetti:

"Oğlum sesimi duyuyorsan lütfen sen ve arkadaşların güvenlik güçlerine teslim olun. Bugün bizim için bayram olmadı oğlum, tüm anne ve babalar ağladı. Bitirin bu hasreti, bir an önce yuvanıza geri dönün. Bir bayramı daha evladımdan ayrı geçirmek istemiyorum."

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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 6'NCI BAYRAMLARINI DA BURUK KARŞILADI EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 6'NCI BAYRAMLARINI DA BURUK KARŞILADI Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyorBayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında... Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyorBayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında...
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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