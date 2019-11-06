Son Dakika Haberleri: "Diyarbakır anneleri"ne destek ziyareti
Son Dakika Güncel 'Diyarbakır anneleri'ne destek ziyareti

"Diyarbakır anneleri"ne destek ziyareti

6 saat önce

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri İstanbul'dan ve Sakarya'dan bölge gezisi kapsamında Diyarbakır'a gelen vatandaşlar ziyaret etti, desteklerini iletti.

Duygusal anların yaşandığı görüşmede vatandaşlar annelerin çocuklarına bir an önce kavuşması için dua etti.

Grup adına açıklama yapan Necip Kamil Pekdemir, Diyarbakır'da anneleri ziyaret etmeden geri dönmek istemediklerini belirtti.

Evlat acısının derin olduğunu, bunu yaşamayanların bilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Pekdemir, Diyarbakır annelerinin acılarını paylaşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini aktardı.

Pekdemir, "Ateş düştüğü yeri yakar. Bu annelerin çekmiş olduğu çileyi haberlerde görmekteydik. Onlarla olduğumuzu göstermek için kalabalık bir şekilde buraya geldik. İnşallah bir an önce evlatlarına kavuşurlar. Rabb'im ülkemizi her türlü terörden ve kötülükten muhafaza eylesin." dedi.

Almanya'dan Diyarbakır'a gelen bir grup da annelere destek ziyaretinde bulundu.

Grup adına konuşan Sezgin Yalçın, annelere desteklerini bildirmek için geldiklerini aktardı.

Oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, oğlunun 6. sınıfa giderken dağa kaçırıldığını belirterek, ona kavuşmak istediğini dile getirdi. Aydın, HDP'nin terör örgütüyle iş birliği yaptığını ileri sürdü.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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