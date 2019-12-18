"Diyarbakır anneleri"nin evlat nöbeti 107'nci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Diyarbakır anneleri'nin evlat nöbeti 107'nci gününde - Son Dakika

"Diyarbakır anneleri"nin evlat nöbeti 107'nci gününde

6 saat önce

"Diyarbakır anneleri"nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

"Diyarbakır anneleri"nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 107'nci gününe girdi.

Bursa'dan gelen anne Türkan Mutlu, kızı Ceylan Tekin için oturma eylemi yaptığını belirterek, 6 yıldır kızından haber alamadığını söyledi.

Kızının üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Mutlu, terör örgütünün çok başarılı bir öğrenci olan kızının okumasını da engellediğini, hayallerini yıktığını kaydetti.

Mutlu, kızını zor şartlarda yetiştirdiğini, terör örgütünün kızını elinden aldığını dile getirerek, tek isteğinin kızına kavuşmak olduğunu aktardı.

"HDP ve PKK'dan kızımı istiyorum. Anne olarak buna hakkım yok mu? 6 yıldır neler çektiğimi biliyorlar mı? 6 yıldır sürekli kızımı arıyorum. Avrupa'ya da gittim. Kararlıyım. Davamdan vazgeçmiyorum." diyen Mutlu, şöyle konuştu:

"Gariban bir anneyim, benim çocuğum üzerinden kimse siyaset yapmasın. Benim hakkımı aramasınlar. Ben Kürt'üm. Hakkımı aradıklarını söylüyorlar ama benim evladımı elimden alıyorlar. Benim evladım ya ölecek ya da katil olacak. 40 yıldır bu böyle. Artık istemiyorum. Sürekli gözüm kapıda. Ne hakları var böyle bir acı yaşatmaya? Ben sadece evladımı istiyorum."

"Evladımız için her gün ölüyoruz"

Mardin'den gelen Şehmus Kaya da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemini sürdürdüğünü anlatarak, 4 yıldır oğlunu göremediğini, ondan bir haber alamadığını belirtti.

Çok üzgün olduğunu, evladına kavuşmak için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini aktaran Kaya, çocuğunu almadan HDP önünden ayrılmayacağını bildirdi.

Oğlunun kaçırılmasında HDP'nin de etkili olduğunu ifade eden Kaya, "107 gündür oturma eylemimiz sürüyor. Kesintisiz oturma eyleminde bulunuyoruz. Oğlumu istiyorum. Güvenlik güçlerimiz inşallah çocuklarımızı kurtaracak. Sürekli oğlum aklımda. Evladımız için her gün ölüyoruz. Bizim ciğerimizi aldılar. Bir insan ciğeri olmadan nasıl yaşayabilir? Allah kimseye göstermesin." diye konuştu.

Diyarbakır anneleri nin evlat nöbeti 107'nci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:29 Kaynak: AA
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