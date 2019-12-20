"Diyarbakır anneleri"nin evlat nöbeti 109'uncu gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Diyarbakır anneleri'nin evlat nöbeti 109'uncu gününde - Son Dakika

"Diyarbakır anneleri"nin evlat nöbeti 109'uncu gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 109'uncu gününe girdi.

Oğlu Yakup Edizer'e kavuşmak için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan Saliha Edizer, yaptığı açıklamada, evladının HDP'ye gittiğini, oradan da kandırılarak dağa gönderildiğini söyledi.

Çocuğuna kavuşmak istediğini ifade eden Edizer, evlerinde huzur kalmadığını belirtti.

Edizer, oğlunun lise öğrencisiyken dağa götürüldüğünü, evladı için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini dile getirerek, "5 yıldır acı çekiyorum. Oğlum okuyacağı yerde onun eline silah vermişler. Oğlumun elinde kalem olması gerekirken, onu dağa gönderdiler. Oğlumu getirsinler, dayanamıyorum artık." dedi.

Anne Songül Altıntaş da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemi yaptığını belirterek, 5 yıldır kendisine kavuşmak için mücadele ettiğini kaydetti.

Oğlunu istediğini belirten Altıntaş, "HDP, 'Kürt halkını savunuyorum.' diyor. Halkın hakkını savunuyorsa bizim yanımızda olur, derdimizi sorar, bizimle ilgilenirdi. Böyle bir şey olamaz. Sonuna kadar buradayız. Yeter artık dayanamıyoruz. Hiç vicdanları, merhametleri yok mu? Burada taş olduk, hala sesimizi duymuyorlar. Sadece evladımızı istiyoruz." sözlerine yer verdi.

Diyarbakır anneleri nin evlat nöbeti 109'uncu gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Altıntaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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