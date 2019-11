"Diyarbakır anneleri"nin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 66. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden annelerin, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişi sürüyor.

İstanbul'dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan 5 çocuk annesi Fatma Bingöl, evladına kavuşmak istediğini, onu çok özlediğini dile getirdi.

"Çocuğum daha 14 yaşındaydı"

Evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini ifade eden Bingöl, "Dünyayı bağışlasam az gelir evladıma. Bugün çıkıp gelse, Allah o dakika, o saniye canımı alsın. Sadece bir kere sarılayım evladıma. Çocuğum daha 14 yaşındaydı. Bir hayali vardı, polis olmak istiyordu. Oğlumu hayalinden, geleceğinden ettiler, gençliğiyle oynadılar." dedi.

Bingöl, tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ciğerimizi kopardılar bizden. 66 gündür bu kapıda bekliyoruz. Birisi çıkıp 'Niye burada bekliyorsunuz?' dedi mi? Üstelik hakaret ettiler bize. 'Bunlar para için burada oturdular' dediler. Hangi evlat parayla satılır? Onlar kendi evlatlarını parayla satıyorlar mı? Niye fakir, fukara, garibanın evladını parayla satıyorlar? Bizden ne istediler?"

"Anneler inşallah bu çocukları onların elinden kurtaracak"

Erzurum'dan gelerek yeğeni için eyleme katılan Halime Şehitoğlu, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Şehitoğlu, 5 yıldır tarifsiz acılar çektiklerini anlatarak, "Bayrağımız, vatanımız, toprağımız var. Bu toprak hepimizin, bu vatan hepimize yeter. Neden bu zalimlik? 5 yıldır hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Allah'tan ümit kesilmez. Her an, her dakika, her saniye bekliyorum. Hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Anneler inşallah bu çocukları onların elinden kurtaracak. O zalimlere de kalmayacak bu dünya." ifadelerini kullandı.