"Diyarbakır anneleri"nin oturma eylemine katılım sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Diyarbakır anneleri'nin oturma eylemine katılım sürüyor - Son Dakika

"Diyarbakır anneleri"nin oturma eylemine katılım sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 107'nci gününde sürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinden gelen baba Nağmet Akın da 5 ay önce dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Bayram Akın için oturma eylemine dahil oldu.

Akın, oğlunun lise ikinci sınıfı tamamladığını, yaz tatilinden bu yana da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda izlediğini, hem onlara destek olmak hem de evladı için oturma eylemine katılmak amacıyla Diyarbakır'a geldiğini kaydeden Akın, oğluna kavuşmak istediğini belirtti.

Akın, "Oğlum HDP'ye gidip geliyordu, onların gönderdiğinden şüpheleniyoruz. İlk eşim Bayram'ı doğurduktan 1 ay sonra vefat etti. Çocuklarımı öksüz büyüttüm. Sonra ikinci evliliğimi yaptım. 14 çocuğum var. Yüreğimiz yanıyor. Yemek bile yiyemiyorum. Oğlum gelsin, yalvarıyorum. Oğlumu istiyorum. Maddi durumum kötü, çocuklarımla mutlu oluyordum. Bizi bu hale soktular." şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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