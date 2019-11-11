Son Dakika Haberleri: Diyarbakır anneleri ördükleri atkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdi
Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri ördükleri atkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdi

Diyarbakır anneleri ördükleri atkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdi

7 saat önce

Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ördükleri atkıyı, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'a teslim etti.

Diyarbakır anneleri ördükleri atkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdi, System.String[]

Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ördükleri atkıyı, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'a teslim etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Evlatlarının fotoğrafı ile parti binası önünde bekleyişlerini sürdüren anneler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ördükleri, üzerinde ay yıldız ve "RTE" yazısı bulunan atkıyı tamamladı.

Anneler, el emeği ve göz nuru ile ördükleri atkıyı kendilerini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Budak'a teslim etti.

Atkıyı teslim alan Budak, annelerin bir an önce çocuklarına kavuşması temennisinde bulundu.

"Hacer anne başlattı"

"Atkıyı büyük bir onurla teslim alıyoruz." ifadelerini kullanan Budak, atkıyı en kısa zamanda Cumhurbaşkanı'na ulaştıracaklarını belirtti.

Budak, "Duygulanmamak elde değil, çok duygulu bir ortam. Burada çok zor şartlarda yazın sıcağında şimdi de malum sonbahar ve soğuk bir ortamda yavrularını bekliyorlar. Çok önemli bir iş yaptılar. Hacer anne başlattı. Bir mum yaktı. Hamdolsun ciğerparesine kavuştu. İnşallah diğer annelerimiz de bir an önce ciğerparelerine kavuşurlar." diye konuştu.

"Gönlümüz burada"

Annelerin yaptığı oturma eyleminin çok önemli olduğuna işaret eden Budak, şunları kaydetti:

"Niye burada oturduklarını hepimiz biliyoruz. Onların çoğu biliyorlar ki burayı bir basamak görüp çocukları buradan gitmişler ve buradan tekrar iade edilmesini istiyor. Buraya gidip gelemiyoruz gönlümüz burada fakat farklı dedikodular çıkardılar işte AK Parti bu işi organize ediyor halbuki ne onlar bizi görmüşler ne biz onları görmüşüz. İftira ve yalan atıyorlar. Biz de her gün buraya gelip size destek olmak istiyoruz ama bu tip dedikodulardan dolayı gönlümüz sizinle."

Bu arada, Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler de aileleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:31 Kaynak: AA
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