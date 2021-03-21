Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

21.03.2021 12:15
Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 566'ncı gününde sürüyor.

Ağrı'dan 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelerek, küçük çocuğuyla oturma eylemini sürdüren anne Süheyla Demir, kızına kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

"Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan geri alalım. Evladımı bekliyorum, onun yolunu gözlüyorum. Artık dayanamıyorum. Artık analar ağlamasın." diyen Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Demir, "Kızım, annen aylardır burada küçük kız kardeşinle seni bekliyor. Bizi artık gör ve duy. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

"Çocuklarımızı götürüp dağda ölüme terk ediyorlar"

Oğlu Tuncay'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine devam eden baba Şevket Bingöl de, evladına 7 yıldır hasret olduğunu belirtti.

Çocuğuna kavuşmadan oturma eyleminden ayrılmayacağını dile getiren Bingöl, "HDP çıkıp, 'Biz Kürt partisiyiz.' diyor. Kürtlerin kanı üzerinden rant elde ediyorsunuz. 40 yıldır Kürtler için ne yaptınız? Çocuklarımızı götürüp, dağda ölüme terk ediyorlar." diye konuştu.

Bingöl evladına seslenerek, "Oğlum Tuncay kaç, gel, Türk askerine, polisine teslim ol." ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kızı feci şekilde darbeden avukatın pişkinliği pes dedirtti: Pide yaptırıp geleyim mi? Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı Bu iki mahalle sanki Samsun'da değil! Tek bir vaka yok, davetsiz misafir kabul edilmiyor Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü
MHP'li Yönter'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili paylaşım: Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu MHP'li Yönter'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili paylaşım: Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu         
11:55
Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi         
11:08
Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti         
10:14
Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz         
09:53
Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı         
09:08
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı         
22:45
F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor         
20:01
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 12:18:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei