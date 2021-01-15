Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürmekte kararlı - Son Dakika

Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürmekte kararlı

15.01.2021 15:31

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 501. gününde devam ediyor.

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemini sürdüren anne Nazlı Sancar, evlatlarını HDP'den istediklerini söyledi.

Evlat acısı çektiğini anlatan Sancar, şöyle konuştu:

"Kızım sağ mı ölü mü bilmiyorum. Buradaki tüm anneler ve babalar, hepsi bu durumda. HDP, PKK bizden ne istiyor? Onlardan kızımı istiyorum. Hakkım olan evladımı istiyorum. Kızımı onlar için büyütmedim. Kızımın hayalleri vardı. Hayali okumaktı. Kendi halinde bir insandı. Evden okula okuldan eve giderdi. 9 yıldır ciğerimi benden koparıp götürdüler. Yeter artık."

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Sancar, "Herkes evladını aldı, kucakladı ve evine götürdü. Allah'ın izniyle bütün aileler de kararlıyız, evlatlarımızı alacağız." dedi.

Dağa 4 yıl önce kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan gelerek eyleme katılan Salih Gökçe de evladını almadan binanın önünden ayrılmayacağını belirterek, "HDP'den oğlumu istiyorum. HDP çocuğumu götürdü. Başka kimseyi tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürmekte kararlı
Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürmekte kararlı
Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürmekte kararlı
Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürmekte kararlı

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürmekte kararlı - Son Dakika


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