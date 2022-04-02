Diyarbakır anneleri ramazanı da evlat nöbetinde karşıladı - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri ramazanı da evlat nöbetinde karşıladı

02.04.2022 14:48
Diyarbakır anneleri ramazanı da evlat nöbetinde karşıladı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, ramazan ayını da evlat nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, ramazan ayını da evlat nöbetini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 943'üncü gününde sürüyor.

Annelerden Necibe Çifçi yaptığı açıklamada, eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Çifçi, "Bu yıl üçüncü ramazan ayımız oldu. Üç yıldır HDP ve PKK'nın kapısında evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. İnşallah bütün annelerin evlatları geri döner. Biz de burada perişan olduk. Evlatlarımızı bekliyoruz. Allah onları perişan etsin, aynı acıyı onlara da yaşatsın. Evlat acısı büyük bir acıdır, hiçbir acı evlat acısı gibi olmaz. Kar, kış, çamur, salgın demeden burada evlat yolunu gözlüyoruz, evlat acısı çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğlunu kavuşmayı dileyen Çifçi, evladından güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç da 2013'ten bu yana terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızından haber alamadığını anlattı.

"Kızımı, evladımı istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. HDP bilsin, sesimizi duysun, ya çocuklarımızı getirip bize verecek ya da bu kapıdan ayrılamayacağız. Artık çocuklarımızı versin, ellerini vicdanlarına koysunlar." diyen Koç, bütün zorluklara rağmen üç yıldır eylemlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Koç, şöyle devam etti:

"Evde evlatlarımızı göremeyince dayanamıyoruz. Sürekli kızımın peşinden gittiğim için 9 yıldır doğru dürüst evimde oturamadım. Sadece bana ait evladımı, canımı, ciğerimi istiyorum. Ramazan ayını da oturma eyleminde karşıladık. Eylemde olduğumuz bu üçüncü ramazan ayı. Ramazan Bayramı'nda da inşallah bütün anneler evlatlarını alacak ve evlerine gidecek."

Kızından teslim olmasını isteyen Koç, "Kaçın o zalimlerin elinden, gelin devletimize, asker ve polisimize teslim olun." dedi.

Bir aile daha nöbete katıldı

Bu arada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015'te 15 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Mazlum Alp için gelen ağabey Aytekin Alp da oturma eylemine dahil oldu.

Alp, kardeşinin 2015'te ilçedeki çukur hendek olaylarında kaçırıldığını ve bugüne kadar ondan hiç haber alamadıklarını bildirdi.

Kardeşinin HDP yoluyla dağa kaçırıldığını düşündüklerini aktaran Alp, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeşimi kim götürdüyse ondan istiyoruz, ki HDP'nin götürdüğünü düşünüyoruz. Kardeşime kavuşuncaya kadar buradan ayrılmayacağım. Eylemdeki annelerin çocuklarının döndüğünü gördük, kardeşimin de kısa bir süre içerisinde döneceğini düşünüyorum. Onun eve dönmesini, ailesine kavuşmasını istiyoruz. Annem ve babam perişan halde. Umutla kardeşimi bekleyeceğim."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri ramazanı da evlat nöbetinde karşıladı - Son Dakika


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