Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı - Son Dakika

Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı

12.11.2020 17:29

Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği eylem 10'uncu haftasına girdi.

Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı

ŞIRNAK - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği eylem 10'uncu haftasına girdi. Bu hafta Şırnak annelerine Diyarbakır anneleri destek verirken HDP'li vekilin acılı ailelere parmak salladığı görüldü.

Şırnak'ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde 10'uncu haftada da bir araya geldi. HDP'liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve partililer il binası önünde toplanarak, basın açıklamasını engellemeye çalıştı. HDP Milletvekili Hasan Özgüneş acılı annelere parmak salladı.

Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar ve Diyarbakır'dan gelen anneler eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

"Çocuklarımıza kavuşsak da desteğimiz devam edecek"

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Aslan, "Çocuklarımız küçüktü. Çocuklarımızı götüreceklerine kendi çocuklarını götürseydiler. Zenginler bizim gibi fakirlerin çocuklarını kaçırdılar, parayla satılar. Bu 14 yaşındaki çocukları ailelerine göndersinler. Diyarbakır anneleri de bize desteğe gelmişler. Biz çok memnun olduk. Çocuklarımıza kavuşsak da gene desteğimiz devam edecek" dedi.

Şehit ailesi Fatma Güngör ise "Şırnaklı kadınlar olarak buradayız. Bu gün onuncu haftamız. Anneler çocuklarına kavuşana kadar bu kutlu davamız devam edecek. Anneler daha fazla acı çekmesinler. Biz bu nöbeti her hafta devam ettireceğiz. Onların evlatları gelene kadar. Bize Diyarbakır'dan desteğe gelen bütün annelere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Diyarbakır annelerinden Şırnak annelerine destek

Tunceli'nin Pülümür ilçesi yolunda 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için Diyarbakır'dan gelen Cennet Kabaklı, "Diyarbakır'dan geldim. Oğlumu otobüste silah zoruyla aldılar. PKK terör örgütü ve HDP oğlumu götürdü. Oğlumu versinler artık, ben 6 yıldan beridir oğlumu görmüyorum. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. Oğlumu ben HDP'den istiyorum" şeklinde konuştu.

Oğlu Ramazan için Şırnak annelerine desteğe gelen Mevlüde Üçdağ, "Diyarbakır'dan geldim. Şırnak'taki annelere selam olsun. Onları Diyarbakır HDP önündeki çadıra davet ediyoruz. Hep beraber olalım ki tek çocuk dağda kalmasın. Hepsini bu zalimlerin elinden kurtaralım. Teslim olan çocuklar bizi umutlandırıyor. Gelenler bize bir ışıktır bir umuttur. HDP önünde oturuyoruz ki evlatlarımızı kurtaralım. Bizler hepsini kurtaracağız. Biz bir baş kaldırdık sonunu getireceğiz. Terörü bitireceğiz. Annelerin gözyaşı terörü bitirecek. Ben eminim ki benim evladımı da getirecekler. Cumhurbaşkanı ve içişleri bakanımıza teşekkür ederim. HDP PKK kalleştir, Kürt Türk kardeştir" dedi.

"Acımız da yaramız da büyük"

Dağa kaçırılan kızı Ceylan Tekin için eyleme katılan Türkan Mutlu, "Diyarbakır'dan geldik, acımız büyük, yaramız büyük. Bir anne ne için yaşar, evladı için yaşar. HDP 7 sene oldu evlat acısı bana çektiriyor. Şimdi ben onların kapsında onlara acı çektiriyorum. Onlarda biraz hasiyet gurur varsa bir gün bu çocukları yanlarında tutamazlar. İnşallah biz davamızda kazanacağız. Kızım öğrenciydi. Okusaydı burada öğretmen olurdu, çocuklara ders verirdi. 7 yıl oldu kızımın bütün hayallerini ellerinden aldılar. Allah'ta onları perişan etsin" diye konuştu.

Diyarbakırlı anneler adına basın açıklamasını okuyan Ayşegül Biçer de "Diyarbakırlı annelerden Şırnak şehit ve gazi ailelerine selam olsun. Diyarbakır'dan Şırnak'a bu büyük mücadelemiz var. Silahlı örgütün pençesine kaptıran gelmek isteyen ve gelemeyen ailelere buradan çağrıda bulunmak istiyorum, gelin korkmayın, zaten evlatlarımızı hain terör örgütüne kaptırdığımız gün biz ölmüştük. Daha ne kadar öleceğiz. Gün birlik beraberlik günüdür. Doğu ve güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın uzantısı HDP'nin gerçek yüzünü görsün. Yeter artık kardeş kardeşi vurmasın. Diğer evlatlarımızı taşeron terör örgütü PKK'ya kaptırmamak için bugün bu mücadele devam etmekte ve edecektir. Gelin birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Hain taşeron terör örgütü PKK'yı yeryüzünden silelim. Sözde halkların demokratik partisi PKK'nın uzantısı HDP 40 yıldır annelerin gözyaşını dökmekten başka ne verdi bizlere. Gelin hep birlikte evlatlarımızı onlardan söke söke alalım. Bakın bu mücadele başladığı günden bu yana 20 tanesi Diyarbakır anneleri olmak üzere toplamda 196 evladımızı geri kazandık. Rabbim devletimize ve kolluk güçlerimize güç kuvvet versin. Buradan 81 ile çağrımızdır. Gelin anne ve babalarımıza destek olalım. Hep birlikte taşeron terör örgütünü bitirelim ya zafer ya ölüm" şeklinde konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı
Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi 8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti
İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu         
17:46
Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti         
17:20
Ünlü profesör Ceyhan, milli takımın korona riskiyle ilgili konuştu: 6 gün sonra testler pozitif olabilir Ünlü profesör Ceyhan, milli takımın korona riskiyle ilgili konuştu: 6 gün sonra testler pozitif olabilir         
17:02
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 18:00:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei