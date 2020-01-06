Diyarbakır anneleri ve kadına yönelik şiddet - Son Dakika

Diyarbakır anneleri ve kadına yönelik şiddet
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:27 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
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