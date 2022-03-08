Diyarbakır annelerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 918'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile Türk bayrakları taşıyan aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

İstanbul'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Ceylan için oturma eylemi yapan Türkan Mutlu, Diyarbakır anneleri adına yaptığı açıklamada, kızına hasret kaldığını belirtti.

"HDP, 'Kadınlara özgürlük.' diyor. Neden bir kadın olarak kızımı göremiyorum? Özgürlük varsa ben neden Ceylanımı göremiyorum. Evlatlarımız ne zaman bize verilirse bizim için o zaman Kadınlar Günü olur." diyen Mutlu, evlatlarına kavuşana kadar eylemi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Mutlu, "Özellikle HDP'li kadın milletvekillerine sesleniyorum, hangi yüzle Kadınlar Günü'nü kutluyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç da 9 yıl önce henüz 15 yaşındayken kızının dağa kaçırıldığını belirtti.

Anne olarak 9 yıldır acı çektiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Aramadığım sormadığım kapı kalmadı. Ama kızımdan haber alamadım. Kızım öldü mü bilmiyorum. HDP'den, PKK'dan kızımı istiyorum. O benim her şeyim. HDP milletvekillerine sesleniyorum, hangi yüzle sokağa çıkıyor, 'Kadınlar Günü' diyorsunuz?"

Eyleme bir aile daha katıldı

Diyarbakır'dan 2015 yılında kandırılarak dağa götürülen Uğur Tekin'in annesi Fatma Tekin de oturma eylemine dahil oldu.

Tekin, evladından yıllardır haber alamadığını belirterek, "Kandırılıp dağa götürüldü. Okul okuyordu. Okula gidiyorum diye çıktı, bir daha haber alamadık. Anneleri gördüm içime bir umut doğdu. 35 kişi geldi, bana da umut olur diye geldim." dedi.