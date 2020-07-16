Diyarbakır annelerinden Arslan: Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden Arslan: Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 318. gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 318. gününe girdi.

Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun için başlattığı eylemi sürdüreceğini söyledi.

Arslan, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, kararlıyız. Mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı versinler. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP tarafından kaçırıldılar, kandırıldılar." dedi.

Evlatları kaçırılan ve kandırılan diğer ailelere de çağrı yapan Arslan, "Bizi görüp duyuyorlarsa onlar da gelsin. Onlar da cesaret alıp gelsinler. 15 evlat geldi, inşallah bizimki de gelir. Biz de o anı, o mutluluğu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Şevket Bingöl de eylemleri süresince HDP'den kendilerine bir açıklama yapılmadığını anlattı.

"İster açıklama yapsınlar isterse de yapmasınlar, eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu dünya da HDP de bilsin." diyen Bingöl, şöyle devam etti:

"Çocuğumu PKK ve HDP'den almak istiyorum. Evladımı almadan da buradan kalkmayacağım. HDP, benim ve buradaki bütün ailelerin çocuklarını getirsin. Çünkü HDP sorumludur. Bir PKK'lı dağda kalmaz, görecekler, belini kıracağız. Bütün çocukları Allah'ın izniyle alacağız. Hiçbir zaman bu vatan bölünmeyecek. Kimse bölemez. Artık hiçbir aile yanmasın, biz bunu istiyoruz."

Muhabir: Ahmet Kaplan

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden Arslan: Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:50:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinden Arslan: Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]